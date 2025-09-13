Adiestramiento militar en Venezuela: claves para la convocatoria de este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

El pasado viernes 12 de septiembre, el presidente Nicolás Maduro convocó a una amplia movilización de la Milicia Nacional Bolivariana para este fin de semana.

El mandatario hizo el anuncio durante el 17º aniversario de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (Jpsuv), en el que detalló los planes de una nueva fase de adiestramiento y cohesión de combate.

La iniciativa se enmarca en la llamada "Operación Independencia 200", una serie de ejercicios que buscan fortalecer la defensa nacional.

¿Quiénes pueden asistir a la convocatoria de adiestramiento?

El presidente Nicolás Maduro instruyó a los miembros de la Milicia Nacional Bolivariana a presentarse en 312 cuarteles y unidades militares distribuidas por todo el territorio venezolano.

Maduro afirmó que la convocatoria para este 13 y 14 de septiembre será notificada a cada miliciano, sin importar si es hombre o mujer, a través de los canales de comunicación ya establecidos.

Además enfatizó que dicha actividad es esencial para consolidar la unión entre la población civil y las Fuerzas Armadas, así como para garantizar la paz y la soberanía del país.

El objetivo es que "el pueblo vaya a sus cuarteles" y participe en lo que se considera un paso avanzado en la preparación militar.

Enfoque en el adiestramiento

El presidente explicó que la jornada de este fin de semana se centrará en el "adiestramiento y cohesión de combate".

Aquellos que se presenten recibirán formación especializada en el manejo de sistemas de armas y en la organización de operaciones militares.

Se confirmó que el entrenamiento incluirá tanto procedimientos diurnos como nocturnos, con el fin de preparar a los participantes para diversas situaciones de defensa.

La meta, según el mandatario, es que los ciudadanos aprendan a disparar y a desarrollar tácticas de despliegue para la defensa de la patria.

Operativos de alistamiento militar en Venezuela

Durante el mes de agosto pasado, se llevó a cabo un proceso de alistamiento militar con el propósito de "defender al país de la amenaza estadounidense".

El gobierno insistió en que su propósito final es la paz. "Y el que quiera la paz, prepárese. Para defenderla, para garantizarla”, concluyó Maduro, subrayando que la preparación militar es la mejor forma de asegurar un futuro pacífico.

