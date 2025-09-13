Baile

¡En video! Maduro muestra su nuevo baile: El paso del Caderú

"Ponme la música porque descubrí un nuevo paso", indicó el mandatario antes de mostrarlo

Por Selene Rivera
Viernes, 12 de septiembre de 2025 a las 11:04 pm
¡En video! Maduro muestra su nuevo baile: El paso del Caderú
Foto: Cortesía

El presidente de la República, Nicolás Maduro, mostró este viernes su nuevo paso de baile, al que llamó 'El paso del Caderú'.

Durante una actividad presidencial con motivo del 17 aniversario de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el mandatario mostró su baile junto a su esposa Cilia Flores.

Pasos de baile de Maduro

En el encuentro con la Juventud del PSUV, Maduro le pidió a producción que le ponga la música porque el enseñaría su nueva paso de baile.

"Ponme la música porque descubrí un nuevo paso", aseguró el mandatario, al que llamó "el paso del Caderú" tras indicar a que "todos vamos a hacer el nuevo paso".

 

