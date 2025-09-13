Clima

Inameh prevé lluvias: ¿Qué estados esperan precipitaciones hoy?

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología dio a conocer su pronóstico para las próximas horas.

Por Eili Aranza Devia Viloria
Sabado, 13 de septiembre de 2025 a las 08:43 am
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó este sábado 13 de septiembre de 2025, que se observa nubosidad parcial y zonas despejadas en gran parte del territorio nacional. 

A través de sus redes sociales, acotaron que se estiman áreas nubladas acompañadas de precipitaciones, lluvias o chubascos con actividad eléctricas en zonas de los estados: Bolívar, Amazonas, Apure, Mérida, Táchira, Trujillo y Lago de Maracaibo.

Mientras que, en los estados como: Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Amazonas, Bolívar, nororiente, Llanos Centrales, Apure, Barinas, Anzoátegui, Monagas, Táchira, Mérida y Zulia, el Inameh prevé cielo nublado durante el día con presencia de precipitaciones de intensidad variables acompañadas de descargas eléctrica.

¿Cómo será el clima en la Gran Caracas?

En la Gran Caracas (Miranda, Distrito Capital y La Guaira), el  Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología pronóstica un clima de parcial a nublado, con algunas precipitaciones dispersas en horas de la mañana.

Asimismo, destacó que después del mediodía, se prevé algunas zonas asociadas a lluvias o chubascos. Las temperatura oscilarán entre los 17°C la mínima y unos 30°C la máxima. 

