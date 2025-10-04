¡En imágenes! Lluvias causan estragos y anegaciones en Caracas: árboles caídos afectan servicios

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este viernes se registraron lluvias en varias zonas de Caracas, causando estragos en varias zonas de la ciudad.

La alcaldía de Caracas informó a través de sus redes que un árbol cayó en la avenida Los Ilustres, en la parroquia San Pedro en el municipio Libertador.

Lluvias causan estragos y anegaciones en Caracas

De acuerdo con la información proporcionada por la alcaldía, se cayó un árbol Apamate, el cual talaron y retiraron las brigadas de Soluciones del municipio.

Asimismo, aseguró en su publicación que "afortunadamente, no se reportan afectaciones humanas".

En la avenida Los Ilustres también cayeron árboles que retiraron sin inconvenientes los restos y despejaron las vías de tránsito.

Adicionalmente, señaló que también en la avenida Roosevelt cayeron varios árboles y las brigadas de Soluciones de la alcaldía acudieron a retirar los desechos vegetales generados.

Bomberos retiran árboles caídos en Caracas

Por su parte, el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó en sus redes que los efectivos bomberiles atendieron varios eventos generados por las lluvias.

En este sentido, explicó que una rama de un árbol Jabillo cayó en un cableado eléctrico y fibra óptica en la calle Bogotá, en el bulevar César Rengifo, parroquia Santa Rosalía del municipio Libertador.

Asimismo, señaló que al llegar al lugar, efectivos de Protección Civil Capital ya estaban talando la rama para su posterior retiro y luego indicaron que se pongan en contacto con el personal de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y de la compañía de fibra óptica.

Visita nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube