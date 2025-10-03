El INTT acelera la desincorporación de vehículos en estacionamientos de guarda y custodia: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, con el objetivo de optimizar el servicio en los estacionamientos de guarda y custodia, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) comenzó una jornada de inspecciones.

De acuerdo con el reporte oficial, las acciones se ejecutan a través de la Gerencia General de Servicios Conexos.

El INTT acelera la desincorporación de vehículos en estacionamientos de guarda y custodia

La más reciente jornada de inspección se realizó en el Estacionamiento Metropolitano 2011, ubicado en la ciudad de Charallave, estado Miranda.

La actividad fue encabezada por Edith Sánchez, gerente del área, junto al jefe de la División de Estacionamientos del INTT, Víctor Bulle.

Esta iniciativa busca transformar el estacionamiento en un entorno más eficiente y accesible, en respuesta a las demandas actuales de movilidad en el Eje Valles del Tuy, agrega el INTT en NDP.

La supervisión se realizó en cumplimiento del artículo 133, numeral 6, de la Ley de Transporte Terrestre, que establece al INTT como ente rector en materia de supervisión, inspección y fiscalización de los estacionamientos de guarda, custodia, conservación y entrega de vehículos.

La jornada forma parte del Plan Integral del INTT para garantizar el cumplimiento de sus atribuciones legales.

