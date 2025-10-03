Ya puedes conocer en el zoológico a los leoncitos nacidos en Mérida; aquí las primeras imágenes

Suscríbete a nuestros canales

El zoológico de la ciudad de Mérida anunció con gran entusiasmo la presentación oficial al público de sus tres nuevos cachorros de león africano (Panthera leo).

El nacimiento de estos ejemplares no solo representa un éxito para el programa de conservación del zoológico, sino que también ofrece a los visitantes la oportunidad de observar las primeras etapas de vida de estos grandes felinos.

Los tres pequeños leones, nacidos recientemente, gozan de buen estado de salud y están siendo cuidados de cerca por el equipo veterinario y de manejo del parque.

La crianza exitosa de los cachorros es un indicador del bienestar animal y del ambiente adecuado que ofrece el recinto para la reproducción de especies bajo cuidado humano.

Una nueva atracción para los visitantes

La llegada de los leoncitos se convierte en uno de los principales atractivos del zoológico.

El equipo de manejo está preparando el espacio de exhibición para que el público pueda disfrutar de las primeras imágenes y los momentos de juego de los cachorros.

Se invita a la ciudadanía a visitar las instalaciones del zoológico para conocer a los nuevos miembros de la familia felina.

La dirección del parque destaca que cada visita apoya directamente los esfuerzos de conservación y educación ambiental que realiza la institución.

Leoncitos recién nacidos en Mérida ya comen carne

El Parque Zoológico de Mérida difundió las tiernas imágenes de los leoncitos ya comiendo sus primeros trozos de carne.

A través de las redes, el parque compartió un video en el que muestra a unos de los leones bebé comiendo carne solo.

De acuerdo con la información proporcionada, la mamá de los leoncitos "los ha ido enseñando" a comer carne por su propia cuenta.

