FANB y Milicia activan ejercicios militares este 4 de octubre: claves detrás de la jornada nacional

Este 4 de octubre, se lleva a cabo por todo el territorio nacional una jornada de alta movilización con la realización de Ejercicios Militares Especiales.

Esta actividad, ordenada por el presidente Nicolás Maduro, tiene como objetivos la práctica de maniobras, la revisión exhaustiva y el fortalecimiento de los sistemas esenciales de mando, conducción y comunicaciones, informó VTV.

A través de su canal de Telegram, el presidente venezolano destacó que esta medida es crucial en el plan de la nación para asegurar unas "Navidades felices y en paz" y mantener la soberanía territorial contra las recientes acciones extranjeras.

Movilización nacional para la defensa integral

Maduro precisó que el despliegue es integral y abarca a la FANB, la Milicia, 335 Áreas de Defensa Integral (ADI) y 15.751 Bases Populares de Defensa Integral (BPDI), las cuales se activaron en todo el territorio.

Con estas acciones, el Gobierno busca afianzar la capacidad defensiva de la nación y dejar claro el compromiso de la unión cívico-militar con la estabilidad.

"Seguiremos construyendo la paz, porque Venezuela se respeta", aseveró el presidente Maduro, enfatizando que la actividad es parte de un esfuerzo continuo para elevar el "apresto operacional" y la preparación ante cualquier eventualidad.

El llamado a la acción tuvo una amplia respuesta a nivel nacional. En Caracas, la capital, los ciudadanos se unieron a los efectivos de la FANB en plazas y puntos estratégicos de la ciudad, participando en el adiestramiento con el fin de robustecer tanto la capacidad operativa como la conciencia cívico-militar.

La movilización también contó con la participación del ministro de Defensa Vladimir Padrino López para dirigir los ejercicios militares especiales.

Participación ciudadana en el interior del país

El ejercicio de defensa se replicó en distintas regiones del país, con una notable participación popular en estados clave.

El pueblo apureño y aragueño se movilizó para incorporarse a las maniobras especiales de mando, conducción y comunicación, reforzando activamente la defensa integral en esa región.

De igual manera, en el estado Barinas, la población salió a participar con el propósito de refrendar su compromiso con la paz, la defensa integral y la soberanía nacional.

El llano se une al adiestramiento

La región de los Llanos también fue escenario de una masiva congregación. En la Plaza Bolívar de Guanare, capital del estado Portuguesa, los ciudadanos se reunieron para formar parte de la jornada de adiestramiento militar especial.

Esta movilización en el Llano forma parte de las estrategias generales orientadas a fortalecer la defensa integral del país, cerrando filas en torno a los sistemas de seguridad y defensa de la República.

