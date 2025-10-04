Cordonazo de San Francisco este 4 de octubre: conozca el pronóstico del Inameh

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó este sábado 4 de octubre de 2025, que prevalece cielos con nubosidad parcial y despejado en gran parte del territorio nacional.

A través de sus redes sociales, acotaron que se observan zonas nubladas con lluvias o chubascos dispersos y algunos con descargas eléctricas en los estados: Bolívar, Amazonas, Guárico, oeste de Apure y Barinas, los Andes y Zulia.

Mientras que, en los estados como: Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Llanos Centrales/Occidentales, los Andes y Zulia, el Inameh prevé núcleos aislados de chubascos moderados a fuertes.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología agregó que resto del territorio nacional se mantendrá parcialmente nublado. Mientras que el clima en La Gran Caracas, para horas de la mañana se esperan nubosidad fragmentada con lloviznas dispersas, incrementando la cobertura nubosa después del mediodía, las temperaturas se mantendrán entre una mínima de 19°C y una máxima de 31°C en la ciudad de Caracas.

Cordonazo de San Francisco

El Cordonazo de San Francisco es el nombre tradicional que se le da a un período de inestabilidad meteorológica caracterizado por fuertes lluvias, vientos y tormentas eléctricas.

Tradicionalmente, se dice que cada 4 de octubre, el santo (patrono de los animales y la naturaleza) azota las nubes con el cordón de su hábito para hacer llover sobre los campos y poner fin al calor del verano, de ahí el nombre de "cordonazo". Para los marineros, también indica un período de fuertes tormentas marítimas.

Cabe destacar, que aunque la fecha es el 4 de octubre, el Inameh informa que el período de inestabilidad meteorológica puede manifestarse días antes o después de esta conmemoración.

Por ese motivo, desde el día viernes fuertes vientos y lluvias causaron estragos en la ciudad de Caracas.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y YouTube