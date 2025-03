Maduro reporta cerca de 300 accidentes de moto semanalmente: les pido que se cuiden en carnaval

Suscríbete a nuestros canales

En vísperas de las festividades de carnaval, el presidente Nicolás Maduro advirtió sobre el alarmante número de accidentes de motocicleta en el país, instando a los conductores a ser responsables y cuidadosos durante el Carnaval.

El mandatario reveló que Venezuela enfrenta cerca de 300 accidentes de motocicleta cada semana y expresó su preocupación por la alta tasa de incidentes y pidió a los motorizados que se desplacen con precaución.

"Yo les pido que todos se me cuiden en carnaval. Motorizados cuídense, me tienen preocupado, muchos accidentes semanales, casi 300 semanales. Muchachos que pierden casi las piernas, los pies, los brazos, la vista (…) si usted va a probar una vil bebida espirituosa, no maneje", señaló el mandatario durante un discurso el pasado jueves.

Piden evitar la ingesta de licor antes de conducir

Asimismo, el mandatario hizo un llamado directo a todos los conductores, instándolos a evitar manejar bajo los efectos del alcohol.

“Si usted va a tocar una vil bebida espirituosa, si va a probarla, no maneje, no hace falta. Mentira el que dice, ‘nombre, yo manejo mejor estando así’, mentira, ‘los reflejos me funcionan mejor’, mentira, ‘fíjate, fíjate, voy a acelerar, voy a 150, mira, el carro ni se siente, mentira vale”, agregó Maduro.

El presidente concluyó su intervención deseando que el carnaval en 2025 sea un éxito y que los ciudadanos puedan tener un merecido descanso.

"Espero que este Carnaval 2025 sea lleno de felicidad, colorido y de salsa, baile y rumba porque me gusta que el pueblo luche, trabaje y cuando llegue la hora de rumbear sea el primero en rumbear nuestro pueblo sea el primero en hacerlo con felicidad”, señaló.

