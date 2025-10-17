Maduro responde a medios de EEUU: El alto mando político-militar de Venezuela está más unido y resteado

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, le respondió a la prensa de Estados Unidos (EEUU) luego de que este jueves difundieran una supuesta negociación en su contra entre la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, y la Administración de Donald Trump.

“Hoy le digo a los medios de comunicación que son unos imbéciles. Les tengo malas noticias a los intrigantes, a los imperialistas y a todos sus medios, portales y agencias: hoy en el alto mando político-militar de la Revolución estamos más unidos y resteados que nunca en defender nuestra patria”, indicó Maduro, durante el Congreso Nacional de Cocineras y Cocineros de la Patria.

El jefe de Estado estaba acompañado de diversos funcionarios públicos de su gobierno, entre ellos la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien llamó “mentirosos” a los medios del mundo.

Más temprano, la funcionaria tildó de “Fake” la publicación del diario “Miami Herald”, el cual aseguró es otro medio que se “suma al basural de la guerra psicológica contra el pueblo venezolano”.

“No tienen ética ni moral, y favorecen exclusivamente la mentira y la carroña. La revolución bolivariana cuenta con un alto mando político militar compacto y unido en torno a la voluntad del pueblo. Nada nos apartará del camino en la defensa irrenunciable de los derechos de Venezuela y de nuestro digno legado histórico bolivariano. ¡Venezuela unida está venciendo!”, dijo en su cuenta de Telegram.

Maduro rechaza la CIA

El primer mandatario catalogó como "grosero" la autorización de Trump de llevar a cabo operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el territorio nacional.

"Siempre lo han hecho, pero jamás ningún gobierno anterior desde que la CIA existe, dijo públicamente que mandaba a la CIA a matar, a derrocar y acaba a los países", enfatizó Maduro.

Ante esto, aseguró que los venezolanos se mantienen "unidos y conscientes" para "derrotar esta nueva conspiración del imperialismo contra la paz, estabilidad y soberanía del país".

"Ganemos la paz y la estabilidad a la cual tiene derecho el pueblo de Venezuela de esta burda y grosera política intervencionista para cambio de régimen", concluyó Maduro.

