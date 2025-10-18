Plan de Telecomunicaciones 2025-2031: Conatel explica cómo será la expansión digital en el país

Suscríbete a nuestros canales

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), anunció este sábado su Plan de Telecomunicaciones 2025-2031, con el que buscan desarrollar y expandir la tecnología en el país.

El presidente de Conatel, Jorge Márquez, reveló los detalles de este plan durante su alocución en la tercera edición de la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Fitelven).

Plan de Telecomunicaciones de Conatel

De acuerdo con las declaraciones de Márquez, este Plan de Telecomunicaciones 2025-2031 está compuesto en base a cuatro pilares como hoja de ruta para "transformar nuestra conectividad y soberanía tecnológica".

Asímismo, resaltó que "estos cuatro ejes fundamentales nos permiten establecer una guía clara, enfocar los recursos disponibles y atender las prioridades del país en materia de telecomunicaciones para avanzar en el desarrollo de este plan".

Agregó que durante el segundo trimestre del presente año, en las telecomunicaciones se registró un 8,64% de crecimiento, además de dejar proyecciones positivas para los siguientes períodos del año.

Pilares del plan

En este sentido, Conatel difundió los pilares del plan

Modernización de infraestructura de telecomunicaciones: para una conectividad universal y de alta calidad en todo el territorio nacional. Fomento del acceso al Software Libre: para garantizar independencia tecnológica, seguridad de la información y acceso equitativo al conocimiento. Creación de una cultura científico-tecnológica: que impulse la innovación, la investigación y el desarrollo nacional. Articulación de todos los actores del sector para optimizar la gestión y potenciar proyectos estratégicos de alcance nacional. Fortalecimiento de las herramientas del Estado: para responder de manera eficiente a las necesidades del pueblo, mejorando la prestación de servicios y la gobernanza digital.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube