Inameh: Onda Tropical 48 de acerca al país y con 30% de potencial ciclónico

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que la onda tropical número 48 ingresara al país por la Guayana Esequiba el domingo 19 o lunes 20 octubre.

"Cuenta con un 30% de probabilidades de convertirse en ciclón tropical en los próximos días, cuando estaría pasando por el mar Caribe a partir de la próxima semana", indicó en sus redes sociales.

Aseguró que de mantener esa trayectoria y continúe su desarrollo, no representa peligro para el país.

"Pero podría dejar acumulados pluviométricos importantes, ya que estaría aportando humedad, además de la modulación del viento en el territorio", señaló.

De acuerdo con la última actualización del Inameh, es probable que la temporada de huracanes tropicales de este año, que afectarían los países cercanos al océano Atlántico, mar Caribe y Golfo de México, sea un 50% más activa de lo normal.

Fenómeno La Niña

El pasado 10 de octubre, el Inameh confirmó la presencia del fenómeno climático La Niña en el país.

Este patrón atmosférico forma parte del ciclo natural ENSO, que alterna entre fases cálidas (El Niño) y frías (La Niña).

La Niña se caracteriza por el enfriamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. Este cambio altera la circulación atmosférica global y modifica los promedios históricos del clima.