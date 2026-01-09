Restaurantes trabajan en horario especial esta semana: conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La Cámara Nacional de Restaurantes (Canares) informó que, durante la primera semana de enero, el sector ha venido trabajando bajo un esquema de “horarios especiales” debido a la incursión militar de Estados Unidos (EEUU), ocurrido el 3 de enero.

Así lo dio a conocer el presidente de Canares, Iván Puerta, explicando que la medida tiene un carácter preventivo para garantizar la seguridad y el traslado del personal que labora en los establecimientos.

En tal sentido, precisó que la mayoría de los restaurantes afiliados han ajustado sus operaciones para cerrar entre las 6:00 y 7:00 de la noche.

“El objetivo es tratar de que el equipo de trabajo pueda llegar un poco más temprano a sus hogares”, señaló el representante gremial.

Expectativas de normalización

A pesar de las restricciones temporales en el horario nocturno, el presidente de la organización manifestó su confianza en que la situación se estabilice en los próximos días.