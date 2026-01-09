Servicio

Restaurantes trabajan en horario especial esta semana: conozca los detalles

El representante gremial explicó que la medida tiene un carácter preventivo

Por Genesis Carrillo
Jueves, 08 de enero de 2026 a las 11:23 pm
La Cámara Nacional de Restaurantes (Canares) informó que, durante la primera semana de enero, el sector ha venido trabajando bajo un esquema de “horarios especiales” debido a la incursión militar de Estados Unidos (EEUU), ocurrido el 3 de enero. 

Así lo dio a conocer el presidente de Canares, Iván Puerta, explicando que la medida tiene un carácter preventivo para garantizar la seguridad y el traslado del personal que labora en los establecimientos.

En tal sentido, precisó que la mayoría de los restaurantes afiliados han ajustado sus operaciones para cerrar entre las 6:00 y 7:00 de la noche. 

“El objetivo es tratar de que el equipo de trabajo pueda llegar un poco más temprano a sus hogares”, señaló el representante gremial.

Expectativas de normalización 

A pesar de las restricciones temporales en el horario nocturno, el presidente de la organización manifestó su confianza en que la situación se estabilice en los próximos días.

Visite nuestra sección 

Jueves 08 de Enero - 2026
