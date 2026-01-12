¡Toma nota! Este es el cronograma de distribución de gasolina subsidiada del 12 al 18 de enero

Suscríbete a nuestros canales

A partir de este lunes 12 de enero, inicia un nuevo cronograma de distribución de gasolina subsidiada para todos los conductores que se encuentren registrados en Patria. El cronograma es ajustado de manera semanal, de acuerdo con las directrices del Estado.

Desde el año 2022 la gasolina en Venezuela se distribuye siguiendo un cronograma basado en el terminal de las placas de los vehículos.

Cronograma de distribución de gasolina subsidiada

Cabe destacar que los conductores y dueños de vehículos registrados en la Plataforma Patria tienen acceso a un cupo mensual de 120 litros para autos y 60 litros para motocicletas. Finalmente, para la semana que inicia este lunes, la gasolina subsidiada se va a distribuir de la siguiente forma:

Lunes 12 de enero: Placas terminadas en 1 y 2

Martes 13 de enero: Placas terminadas en 3 y 4

Miércoles 14 de enero: Placas terminadas en 5 y 6

Jueves 15 de enero: Placas terminadas en 7 y 8

Viernes 16 de enero: Placas terminadas en 9 y 0

Sábado 17 de enero: Placas terminadas en 1 y 2

Domingo 18 de enero: Placas terminadas en 3 y 4

Para poder acceder al cupo de gasolina, el usuario debe tener un saldo positivo en el monedero digital de la Plataforma Patria. Para realizar el pago del combustible, debe ingresar a su cuenta en Patria.

Pasos para consultar el cupo de gasolina

Para consultar el cupo restante en el monedero de gasolina, el usuario debe enviar un mensaje de texto con la palabra SALDO o GASOLINA al número 3777. Pasados unos minutos, recibirá una respuesta en un mensaje de texto con la información solicitada.

