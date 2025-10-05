Venezuela y Rusia mantienen diálogo sobre la seguridad en el Caribe: esto dijo Yván Gil

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Venezuela confirmó recientemente un encuentro de alto nivel con su par de la Federación de Rusia.

A través de sus redes sociales, el canciller Yván Gil, informó que conversó con Serguéi Lavrov en un marco de significativa relevancia.

¿Qué temas se trataron en la reunión con Rusia?

El diálogo, que se llevó a cabo mediante un contacto telefónico, en la mañana de este 5 de octubre, fue una plataforma para abordar asuntos críticos de la seguridad regional.

Gil utilizó la oportunidad para exponer de manera directa la delicada situación de seguridad en el Caribe, señalando "los peligros que emanan de las constantes amenazas provenientes de Estados Unidos".

Durante su intervención, el canciller detalló a su homólogo ruso cómo "las continuas declaraciones y movimientos de sectores estadounidenses están diseñados para justificar una posible escalada militar en el Caribe".

Esta justificación, según Gil representa una amenaza directa no solo a la soberanía de los países caribeños y latinoamericanos, sino al principio fundamental de mantener a América Latina y el Caribe como una Zona de Paz.

Fortalecimiento de la cooperación en la ONU

La respuesta de Moscú fue contundente. El canciller Gil afirmó haber recibido una "plena expresión de apoyo y solidaridad" por parte del gobierno ruso.

Este compromiso va más allá de un simple gesto diplomático, pues incluye una activa promesa de Rusia para colaborar en la preservación de la paz y la estabilidad en el hemisferio occidental, reafirmando su rol como aliado estratégico.

Ambos ministros de Asuntos Exteriores coincidieron en la necesidad de intensificar la coordinación y la acción conjunta en los foros multilaterales.

El enfoque principal está puesto en el trabajo dentro de la ONU, el Consejo de Seguridad y, crucialmente, el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas.

La meta compartida es garantizar el respeto al derecho internacional y salvaguardar la soberanía de los pueblos, blindando así los mecanismos de defensa diplomática en la arena global.

También visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube