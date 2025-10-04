Clima

Pronóstico del Inameh advierte: lluvias con descargas eléctricas en estas regiones

Estas "condiciones meteorológicas que se estiman continúen por las próximas dos horas"

Por Selene Rivera
Sabado, 04 de octubre de 2025 a las 05:08 pm
Foto: Cortesía

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), difundió este sábado el pronóstico para las próximas dos horas.

A través de sus redes sociales, el Inameh indicó que se esperan lluvias con descargas eléctricas en varias regiones del país.

Pronóstico del Inameh

De acuerdo con la información proporcionada por el Inameh, a las 4:25 de la tarde se observa el "desarrollo nuboso acompañados de lluvias o chubascos de intensidad variable con descargas eléctricas".

Asimismo, refiere que este pronóstico está dirigido a zonas de los estados Carabobo, Yaracuy, Lara, Falcón, oeste de Bolívar, Amazonas, Guayana Esequiba, Guárico, Apure, Trujillo y el norte del Zulia, "condiciones meteorológicas que se estiman continúen por las próximas dos horas".

Lluvias de variable intensidad

En este sentido, desde las 3 de la tarde, el Inameh indicó que observan "mantos nubosos con prosibles lluvias en los estados Sucre, La Guaira, Táchira y Mérida".

 

Sabado 04 de Octubre - 2025
