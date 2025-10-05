Lluvias en Venezuela: ¿Qué dice el pronóstico de Inameh de este 5 de octubre??

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó este domingo 5 de octubre de 2025, que se observa abundante nubosidad productora de lluvias o chubascos en gran parte del territorio nacional.

A través de sus redes sociales, acotaron que hay presencia de mantos nubosos asociados con lluvias y chubascos en Bolívar, sur de Amazonas, oeste de Apure/Barinas, Anzoátegui, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, este de Falcón, los Andes y Zulia.

Mientras que, en los estados como: Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, región central, llanos centrales/occidentales, Yaracuy, Lara, Falcón, Los Andes y Zulia, el Inameh señala que en horas de la tarde se espera la formación de células convectivas acompañadas de precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas.

Además, se aprecia presencia de nubes de gran desarrollo vertical, con precipitaciones de intensidad variable con descargas eléctricas en zonas de Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia.

El resto del territorio nacional se estima que se mantendrá parcialmente nublado.

El clima en la Gran Caracas

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, pronostica para los estados que componen la Gran Caracas, mantos nubosos acompañados de lluvias dispersas al este de la entidad y zonas montañosas, con incremento de la nubosidad después del mediodía. La temperatura máxima oscilará en 31°C, mientras que la mínima será de 19°C.

