Vladimir Padrino López: "No se ha presentando ningún incidente de ninguna naturaleza, todo marcha impecable"

Suscríbete a nuestros canales

El Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ofreció declaraciones este domingo 25 de mayo, en el marco de las elecciones que se llevan a cabo en el país.

Padrino López ejerció su derecho al voto en un centro de Caracas y luego realizó un llamado al pueblo para reconocer la importancia de la participación ciudadana, afirmando que "no podemos excluir el derecho a participar".

Desde tempranas horas de la mañana, Padrino López ha estado supervisando el despliegue de seguridad y el desarrollo del proceso electoral, destacando la "Operación República" que busca garantizar la paz y la estabilidad durante los comicios.

A su vez, informó a la población que hasta el momento "no se han presentado incidentes de ninguna naturaleza, todo marcha impecable".

¿Cómo van los comicios electorales?

De acuerdo con Padrino López, ya se encuentran desplegados más de 14.200 efectivos en todo el territorio nacional.

Además, reiteró en varias ocasiones que el Plan República se desarrolla sin contratiempos, con plena paz y seguridad.

"Como ciudadano que soy, me siento inmensamente feliz de venir seguro por las calles de Caracas y llegar a un centro de votación con el nivel de organización que he visto por parte del Consejo Nacional Electoral", expresó Padrino López.

El ministro de Defensa aprovechó la ocasión para invitar al pueblo venezolano a salir a votar y recordó que "el campo de batalla es el centro electoral".

"No con balas, no con violencia, no con terrorismo, con la democracia auténtica y revolucionaria", explicó.

Elecciones en la Guayana Esequiba

Con respecto a las elecciones en Guayana, informó que se está cumpliendo con el mismo proceso, en cumplimiento del referéndum sobre la paz, para "reafirmar nuestra soberanía".

"Son 12 centros electorales establecidos en la Guayana Esequiba. Ya me han llegado reportes de personas votando", mencionó.

Padrino López también hizo énfasis en el cumplimiento de las restricciones para estas elecciones del 25 de mayo de 2025, sobre la venta de licores, porte de armas y reuniones, con el objetivo de que el proceso termine en "santa paz".

"Va a ser una victoria para Venezuela y la democracia que garantiza la pluralidad política", añadió.

Visite nuestra sección de Nacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube