¿Qué ver en Netflix? descubre las películas que dominan la plataforma

Netflix ha convertido 2025 en un año histórico para el cine digital, con producciones originales que han capturado la atención global desde los primeros meses. "KPop Demon Hunters", la audaz apuesta animada que fusiona el fenómeno K-Pop con la caza de demonios, se coronó como la película animada más vista en la historia de la plataforma, acumulando 5.100 millones de horas de reproducción en sus primeras cuatro semanas . Le sigue de cerca "Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas", cuyo regreso tras 20 años conquistó a familias enteras con su encanto stop-motion y una trama que critica con humor la dependencia tecnológica . Estos títulos no solo demuestran la versatilidad de Netflix, sino su capacidad para reinventar franquicias clásicas con un toque contemporáneo.

El thriller action "Havoc", dirigido por Gareth Evans (The Raid) y protagonizado por Tom Hardy, se posicionó como el éxito live-action más robusto del año. Hardy interpreta a un detective corrupto arrastrado a una guerra de pandillas en el bajo mundo asiático, una narrativa que Us Weekly describió como "una masterclass en coreografía de acción y tensión narrativa" . No menos impactante es "Exterritorial", thriller alemán donde la actriz Jeanne Goursaud interpreta a una madre que invade un consulado estadounidense para rescatar a su hijo secuestrado, una trama que explora temas de soberanía y maternidad con escenas de lucha visceralmente realistas .

Los regresos estelares también marcaron la agenda. "De vuelta a la acción" reunió a Cameron Díaz y Jamie Foxx tras una década alejados de la pantalla, con una comedia de espionaje que rinde homenaje a sus químicas anteriores en Un domingo cualquiera. Por su parte, Adam Sandler revitalizó su icónico personaje en "Happy Gilmore 2", explorando una faceta más dramática mientras su personaje enfrenta la pérdida de su esposa y la lucha por financiar la educación de su hija .

La estrategia de Netflix para finales de año promete elevar aún más el listón. "Frankenstein", la adaptación de Guillermo del Toro con Jacob Elordi como la Criatura y Oscar Isaac como Victor Frankenstein, se estrenará en el Festival de Venecia antes de llegar a la plataforma, apostando por una narrativa gótica y visualmente opulenta . "Puñales por la espalda 3", con Daniel Craig de vuelta como el detective Benoit Blanc, cerrará el año con un misterio ambientado en una mansión embrujada y un elenco que incluye a Josh Brolin y Jeremy Renner .

Con más de 800 millones de interacciones mensuales en redes sociales y una cuota del 46% del consumo televisivo global en junio , Netflix ha transformado el streaming en un termómetro cultural. Su capacidad para mezclar nostalgia (Wallace y Gromit), innovación (KPop Demon Hunters) y star power (Díaz, Sandler, Del Toro) sugiere que el futuro del cine pasa inevitablemente por su ecosistema digital.

