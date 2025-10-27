Hallan parte del botín millonario robado en la casa de Iker Casillas: ladrones intentaban abandonar el país

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 16 de octubre, Iker Casillas presentó una denuncia ante la Policía Nacional tras descubrir que varios de sus relojes de lujo habían sido sustituidos por réplicas de alta calidad en su residencia de La Finca, una de las urbanizaciones más exclusivas de Pozuelo de Alarcón, Madrid. Entre los relojes sustraídos se encontraban modelos de marcas como Audemars Piguet, Rolex e IWC, con un valor estimado total de 200.000 euros.

La astucia del exguardameta, reconocido por su afición a la relojería, permitió detectar el engaño al notar diferencias en el peso y detalles de las piezas. Este conocimiento fue crucial para alertar a las autoridades y dar inicio a una investigación que culminó con la detención de los presuntos responsables.

Identificación y detención de los sospechosos

La investigación policial llevó a la detención de dos personas: una mujer de nacionalidad paraguaya, empleada del hogar en la residencia de Casillas desde 2019, y su pareja, un hombre que trabajaba como vigilante de seguridad en otra urbanización cercana. Ambos fueron arrestados el 21 de octubre, cuando intentaban abandonar el país.

Los detenidos fueron puestos en libertad con cargos y medidas cautelares. Hasta el momento, se han recuperado dos de los relojes robados: uno en su totalidad y otro por piezas. La investigación continúa abierta para localizar el resto de las piezas sustraídas.

El valor simbólico de los relojes robados

Más allá de su valor económico, los relojes sustraídos tenían un significado personal para Casillas. Algunos de ellos estaban grabados con fechas y logros importantes de su carrera deportiva, lo que les confería un valor sentimental y simbólico. La experta en relojes de lujo, Etxenara Mendicoa, destacó que Casillas entendía sus relojes "tan bien" que pudo detectar el fraude rápidamente.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer todos los detalles del robo y recuperar las piezas restantes.



