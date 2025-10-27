El fútbol está de luto: Fallece a los 64 años un legendario portero del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El exfutbolista José Manuel Ochotorena Santacruz falleció a los 64 años de edad. Su partida física pone fin a una trayectoria que lo convirtió en “leyenda” y figura, por su destacada carrera como portero profesional y preparador de porteros del Club de Fútbol Valencia y la Selección Española.

Ochotorena debutó durante una huelga de futbolistas profesionales, lo que le permitió jugar para el Real Madrid, a partir de 1982. Aunque inicialmente fue suplente de Miguel Ángel, tras su retirada, llegó a disputar títulos importantes con el equipo merengue.

Triunfos con el Real Madrid

En el Madrid, Ochotorena conquistó tres Ligas, dos Copas de la UEFA y una Copa del Rey. Sin embargo, la competencia y las lesiones le impidieron asegurarse un puesto como titular.

El portero, nacido el 16 de enero de 1961 en Hernani, Guipúzcoa, fichó por el Valencia CF en 1988, club donde viviría su etapa más mediática y reconocida.

En la temporada 1989-1990, se consagró como uno de los mejores porteros de España, ese año, ganó el prestigioso Trofeo Zamora por ser el menos goleado de la Liga, logro que le valió un lugar en la Selección Española.

El guardameta defendió la portería del Valencia durante varios años en la década de los 90. Además, fue convocado como tercer portero de la Selección Española para el Mundial de Italia 1990.

Leyenda en Valencia CF y la Selección de España

Antes de retirarse como futbolista profesional en 1998 a los 36 años, jugó también para el Tenerife, el Racing de Santander y el Logroñés.

Tras su retiro, Ochotorena inició su etapa como entrenador de porteros en el Logroñés, además del Valencia y en la Selección Española. Como parte del cuerpo técnico de Rafa Benítez, colaboró en la en el triunfo del el Valencia en dos Ligas y una Copa de la UEFA.

También siguió a Benítez al Liverpool durante tres temporadas, tiempo en el cual el equipo inglés consiguió la Champions League.

Como preparador de la Selección Española, contribuyó al éxito de la Eurocopa de 2008 y 2012 y el Mundial de 2010. Estuvo detrás del entrenamiento de figuras como Iker Casillas, Pepe Reina y David de Gea.

