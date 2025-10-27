¡La LVBP sigue al rojo vivo! Conozca cuáles serán duelos para la próxima jornada

Suscríbete a nuestros canales

Las emociones de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) no paran, y es que tras una nueva semana de temporada regular, los ocho equipos volverán a ver acción el próximo martes 28 de octubre.

Todas las jornadas para iniciar la semana se llevarán a cabo a las 7 de la noche, con unos inspirados Tigres de Aragua que deberán visitar a los Leones del Caracas en el estadio Monumental Simón Bolívar.

Por su parte, los Caribes de Anzoátegui, que cuentan con una racha de cinco triunfos, visitarán a los Navegantes del Magallanes, que buscarán salir del sótano de la tabla.

Mientras tanto, las Águilas del Zulia, que terminaron de gran manera la semana, recibirán en el estadio Luis Aparicio de Maracaibo a unos Cardenales de Lara que ocupan el antepenúltimo lugar de la tabla.

Las emociones continuarán en el estadio Nueva Esparta, con unos Bravos de Margarita que buscarán la revancha frente a los Tiburones de La Guaira.

Así quedó la jornada del domingo

Bravos 3-6 Tiburones (Estadio Universitario).

Águilas 4-2 Cardenales (Estadio Antonio Herrera Gutiérrez).

Leones 10-11 Caribes (Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel).

Navegantes 2-3 Tigres (Estadio José Pérez Colmenares).

Tabla de posiciones de la LVBP

