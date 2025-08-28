Activan jornada para adquirir puntos de venta este 29 y 30 de agosto: ubicaciones y requisitos obligatorios

Suscríbete a nuestros canales

En un esfuerzo por modernizar el comercio local, se organizó una jornada especial para comerciantes y profesionales.

El evento se enfoca en la adquisición de puntos de venta, una herramienta clave para mejorar la experiencia de compra y facilitar las transacciones diarias.

La iniciativa de Banesco, pensada para negocios y personas con firma personal, busca simplificar el proceso de obtención de estos dispositivos.

¿Cómo obtener tu punto de venta Banesco?

Para la adquisición de un punto de venta, la actividad se llevará a cabo el viernes 29 y sábado 30 de agosto en las siguientes ubicaciones:

Sambil La Candelaria

Sambil Chacao

Sambil Valencia

Los interesados pueden asistir en el siguiente horario:

Viernes: 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Sábado: 2:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.

¿Cuáles son los requisitos para el punto de venta?

Es importante que los interesados tengan a mano todos los documentos requeridos.

Estos incluyen: una copia de la cédula y el RIF del dueño, el balance personal, la certificación de ingresos y la declaración del Impuesto sobre la Renta de los últimos tres años.

También se necesita una copia del documento de la firma personal y el contrato de arrendamiento o el documento de propiedad del local.

Beneficios del servicio

Adquirir un punto de venta en Banesco ofrece a los comerciantes más opciones y una mejor experiencia de compra.

El servicio permite la liquidación diaria del dinero y facilita el uso de tarjetas internacionales. Los equipos cuentan con tecnología de última generación.

Además, los usuarios tienen acceso a un soporte técnico.

Estos beneficios ayudan a los negocios a modernizarse y a mejorar la eficiencia de sus operaciones diarias.

