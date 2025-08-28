Jornada especial para aperturar cuentas por primera vez este 29 de agosto: oficinas y horarios disponibles

Una entidad bancaria venezolana extendió su jornada especial para aperturar cuentas bancarias por primera vez hasta este viernes 29 de agosto.
De acuerdo con la información proporcionada por el banco, varias oficinas del país abren sus puertas para que los nuevos clientes gestionen su futuro financiero.
Con esta iniciativa, Mercantil busca simplificar el proceso para que más personas se integren al sistema bancario de manera sencilla y directa.
¿Dónde se realizará la jornada especial?
Las oficinas de Mercantil que se unen a esta iniciativa están en varias ciudades del país:
Sambil:
- San Cristóbal
- Valencia
- Barquisimeto
- Maracaibo
Caracas:
- Sabana Grande
- C.C. Millenium
- Chuao
Altos Mirandinos:
- La Cascada
Maracay:
- Las Delicias
Valencia:
- El Recreo
Porlamar:
- Terranova
Mérida:
Cumaná
La jornada se llevará a cabo en el siguiente horario:
- Centros comerciales: 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
- Resto de las oficinas: 8:30 a.m. hasta las 3:30 p.m.
Requisitos para la jornada especial
Documentos a consignar del menor:
- Cédula de identidad
- Partida de nacimiento
Documentos a consignar del representante:
- Cédula de identidad
- Registro de Información Fiscal (R.I.F.) vigente
- Constancia de trabajo
- Autorización judicial (emitida por un tribunal de menores para el caso de representante legal)
Información adicional para la jornada especial
Cabe destacar que, en caso de que asistan usuarios que ya poseen una cuenta pero aún mantienen la tarjeta Maestro, pueden cambiar a la nueva Tarjeta de Débito Mastercard Mercantil.
