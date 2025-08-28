Jornada especial para aperturar cuentas por primera vez este 29 de agosto: oficinas y horarios disponibles

Suscríbete a nuestros canales

Una entidad bancaria venezolana extendió su jornada especial para aperturar cuentas bancarias por primera vez hasta este viernes 29 de agosto.

De acuerdo con la información proporcionada por el banco, varias oficinas del país abren sus puertas para que los nuevos clientes gestionen su futuro financiero.

Con esta iniciativa, Mercantil busca simplificar el proceso para que más personas se integren al sistema bancario de manera sencilla y directa.

¿Dónde se realizará la jornada especial?

Las oficinas de Mercantil que se unen a esta iniciativa están en varias ciudades del país:

Sambil:

San Cristóbal

Valencia

Barquisimeto

Maracaibo

Caracas:

Sabana Grande

C.C. Millenium

Chuao

Altos Mirandinos:

La Cascada

Maracay:

Las Delicias

Valencia:

El Recreo

Porlamar:

Terranova

Mérida:

Cumaná

La jornada se llevará a cabo en el siguiente horario:

Centros comerciales: 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Resto de las oficinas: 8:30 a.m. hasta las 3:30 p.m.

Requisitos para la jornada especial

Documentos a consignar del menor:

Cédula de identidad

Partida de nacimiento

Documentos a consignar del representante:

Cédula de identidad

Registro de Información Fiscal (R.I.F.) vigente

Constancia de trabajo

Autorización judicial (emitida por un tribunal de menores para el caso de representante legal)

Información adicional para la jornada especial

Cabe destacar que, en caso de que asistan usuarios que ya poseen una cuenta pero aún mantienen la tarjeta Maestro, pueden cambiar a la nueva Tarjeta de Débito Mastercard Mercantil.

