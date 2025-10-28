Activan jornada para comprar motos en 12 cuotas: conozca cuáles son las agencias y requisitos para este 1 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 01 de noviembre se activará una jornada de financiamiento para adquirir motos nuevas en cuotas accesibles. El evento promete aprobaciones inmediatas y entrega limitada.

Aunque la demanda ha crecido en semanas recientes, solo se entregarán 40 unidades durante la jornada. Por eso, los organizadores recomiendan preparar los requisitos con antelación.

Jornadas de financiamiento para comprar motos en dos estados del país

La agencia Motos Toro, junto con Rapidez Financiera, confirmó que la jornada se llevará a cabo en simultáneo en dos sedes oficiales.

Los puntos habilitados serán @motostorosandiego_ en el estado Carabobo y @motostoro.cagua en el estado Aragua. Ambos abrirán desde las 9:00 a.m.

¿Qué requisitos debes presentar para optar al financiamiento?

Los interesados deben consignar:

RIF vigente

Copia de cédula

Constancia de ingresos o trabajo

Licencia de conducir de 2NDA

Certificado médico de 2NDA

Dos referencias bancarias

Dos referencias personales con dirección y teléfono

Constancia de residencia emitida por el CNE o consejo comunal

Además, pueden llevar los documentos durante la semana para agilizar el proceso el día sábado.

Modelos disponibles

La jornada incluye los modelos 2026 de Motos Toro:

CAPPUCINO TR180

MOKA TR150

R3X TR250

TYPHOON TR180

TRX 150

Rex TR150

Cada moto podrá adquirirse con solo el 30 % de inicial, según el plan de pagos programados.

¿Cómo funciona la aprobación?

Las solicitudes se evaluarán en el momento. Si los recaudos están completos, el cliente podrá salir rodando el mismo día con su moto financiada.

Este tipo de jornadas busca facilitar el acceso a vehículos personales en medio de la alta demanda y limitaciones de crédito en el país.

