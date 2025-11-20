Actividades navideñas en Chacao y Baruta: conozca la agenda que arranca esta semana

Suscríbete a nuestros canales

Las actividades de la temporada navideña arrancan esta semana en los municipios Chacao y Baruta del estado Miranda.

A través de las redes sociales, las alcaldías de ambos municipios difundieron la agenda que iniciará este jueves 20 de noviembre.

Agenda navideña en Chacao

A través de su cuenta en Instagram, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, invitó a los vecinos del municipio a asistir "al encendido de las luces que llenarán de magia nuestro municipio".

Asimismo, indicó que el evento marcará el inicio de la Navidad en Chacao, el cual tendrá lugar en la plaza La Castellana 'Isabel La Católica', mañana jueves 20 de noviembre.

Agrega que la actividad que iniciará a las 6 de la tarde, contará con un show de animación de las Princesas Venezuela.

Agenda navideña en Baruta

Por su parte, el alcalde del municipio Baruta, Darwin González, invitó a los vecinos para asistir a un concierto al aire libre.

De acuerdo con la información de la publicación, es un evento en el que celebrarán el inicio de la temporada navideña.

En este sentido, indica que se llevará a cabo en la plaza Sofía Baena, Terrazas de Club Hípico, Parque Humbolt, específicamente en el terreno que está al lado del centro comercial Terrazas Plazas.

Agrega que la actividad será desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche y contará con las siguientes actividades:

Encendido del árbol de navidad

Stand de alimentos y bebidas

Presentación coro: Vecinos Parranderos

Presentación musical: Eyl Soy Gaitero

Entrega de juguetes con Operación Juguete

En la publicación recuerda a los interesados en asistir a llevar su silla para el disfrute del evento.

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube