Ahorro en Venezuela: conoce cuatro estrategias para tu economía

Suscríbete a nuestros canales

En un país con gastos cotidianos y responsabilidades financieras, la capacidad de ahorrar se presenta como una habilidad esencial para la planificación a largo plazo.

No se trata solo de acumular dinero, sino de cultivar una mentalidad que valora la previsión y el control sobre las finanzas personales.

Según expertos en economía, ahorrar abre la puerta a la realización de metas importantes.

¿Cuáles son los métodos efectivos para ahorrar en Venezuela?

Algunas de las siguientes estrategias se pueden aplicar como plan de ahorros:

Paga en bolívares siempre que sea posible

De acuerdo con el economista Asdrúbal Oliveros, el 84% de las transacciones en Venezuela se realizan en bolívares, a pesar de que la suma de todas las monedas extranjeras en circulación solo representa el 15.8% del total.

De acuerdo con ello, Pedro Domínguez, profesor de la cátedra Problemas Económicos de Venezuela de la Universidad Central de Venezuela, en un contacto con Diario 2001, aseguró que una forma efectiva de ahorrar es guardar la mayor cantidad posible en divisas.

Considera el microfinanciamiento: otra opción propuesta por Domínguez, es "buscar la adquisición de materiales como electrodomésticos o vehículo usados" que te permitan adquirir bienes en cuotas y con tasas de interés bajas.

Aplica la regla 50/30/20: el especialista Francisco Palacios recomienda esta fórmula para distribuir tus ingresos:

50% para gastos fijos esenciales (alquiler, servicios, etc.).

30% para gastos variables (entretenimiento, compras, ocio).

20% para ahorro. Puedes ajustar este porcentaje según tus metas financieras.

Prioriza tus compras: para mantener el valor de tu dinero, enfócate en adquirir los bienes que necesites a corto o largo plazo. Esto te ayuda a proteger el poder de compra y a planificar mejor tus finanzas.

Otras formas incluyen:

Comprar productos genéricos

Alquilar artículos que solo se usen una vez

Visitar mercados populares

La tecnología a disposición del ahorro

El economista Aarón Olmos ofrece varias estrategias clave para manejar mejor el dinero y optimizar el ahorro.

Usa la tecnología a tu favor: existen numerosas aplicaciones como Wallet, Monefy y Money Lover que te permiten rastrear tus ingresos y gastos para que sepas exactamente a dónde va tu dinero.

Controla los "gastos hormiga": identifica y reduce esas pequeñas compras diarias que, aunque parecen insignificantes, suman una cantidad considerable a fin de mes. Olmos señala que es clave encontrar un equilibrio: no se trata de privarte de todo, sino de tomar decisiones conscientes.

Convierte tu ahorro en activos: en lugar de dejar el dinero sin uso, invierte en bienes que mantengan su valor o mejoren tu calidad de vida.

Considera los criptoactivos: adquirir criptomonedas como el USDT (dólar digital) es una forma de proteger el valor de tu dinero.

Sin embargo, antes de invertir, es fundamental que te informes sobre el mercado y elijas la opción que mejor se adapte a tus necesidades.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube