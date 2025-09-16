Atención al adulto mayor: estas son las opciones y precios de consultas geriátricas en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

La geriatría es una rama de la medicina que se centra en la atención de las personas mayores, abordando sus necesidades físicas, mentales y sociales.

Con el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población, las consultas de geriatría se han vuelto relevantes, sobre todo en muchas modalidades.

Los adultos mayores pueden recibir atención de parte de un profesional de manera presencial a domicilio o por teleconsulta.

¿Por qué son importantes las consultas de geriatría?

La geriatría se ocupa de la salud y el bienestar de los ancianos, considerando las condiciones específicas que afectan a esta población. Los médicos especializados comprenden las complejidades del envejecimiento y están capacitados para manejar múltiples condiciones crónicas.

Las consultas geriátricas son fundamentales para la detección temprana de enfermedades. Permiten identificar problemas de salud en etapas iniciales, lo que facilita un tratamiento más efectivo y puede prevenir complicaciones futuras.

Además, los ancianos a menudo padecen múltiples enfermedades crónicas. En este contexto, los geriatras desempeñan un papel crucial al coordinar el tratamiento y la medicación, evitando así interacciones adversas que puedan perjudicar la salud del paciente.

¿Cuánto cuentas las consultas?

El Centro de Salud Santa Inés de la Ucab tiene consultas de geriatría por 25 dólares. Para solicitar cita, el interesado debe enviar un mensaje vía WhatsApp al 0412-7554756 con los siguientes datos como nombre, apellido y cédula de identidad del paciente, además de su edad y la especialidad a tratar.

En Fundación Alzheimer, el costo de una consulta es de 50 dólares, la cita es con previo aviso y atienden los martes.

Igualmente, se puede agendar por WhatsApp.

En Médico En Tu Casa, que tiene su sede en Chacao, el costo es de 30 dólares.

Cabe destacar que el precio de las consultas a domicilio depende de donde se encuentre el paciente, pero, generalmente, el monto ronda los 100 dólares.

La geriatría no solo se centra en el paciente. También brinda apoyo a las familias.

