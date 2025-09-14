¿Te faltan útiles por comprar? Conozca las tiendas aliadas a la ruta escolar de Cashea

Suscríbete a nuestros canales

Cashea cuenta con la ruta escolar para la compra por cuotas uniformes, útiles y papelería, una opción ideal para los padres que deseen adquirir estos insumos financiados.

En su cuenta de Instagram , detalló que entre sus tiendas afiliadas para la compra de uniformes y zapatos escolares están: Beco; Traki; Wendys kids; Prime Shoes; Ovejita; Jump; Jeyra; Radical; Macuto y Tío, entre otros.

Mientras que en útiles y papelería están: Mundo Escolar; OficceNet; Librería Europea; El Rompecabezas; Librerías Latinas; Inversiones Samar, Visodi y más.

En el caso de los bolsos, estos también están disponibles en Capi; Depofit; Exodus y Vanessa Boulton.

Puede saber de más tiendas y los precios de los útiles por la app de Cashea.

Igualmente, puede comprar directamente en el comercio que también podrá identificar con el sticker de Cashea que tienen en vitrinas.

Es importante destacar que este 15 de septiembre inician las clases en el país.

Mínimos de pago inicial por nivel del Club Cashea Más

Nivel 1: mínimo del 60% en comercios generales

Nivel 2: mínimo del 50% en comercios generales

Nivel 3: mínimo del 40% en comercios generales y desde 30% en aliados seleccionados

Nivel 4: mínimo del 40% en comercios generales y desde 25% en aliados seleccionados

Nivel 5: mínimo del 40% en comercios generales y desde 20% en aliados seleccionados

Nivel 6: mínimo del 40% en comercios generales y desde 20% en aliados seleccionados

Visita nuestras secciones: Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube