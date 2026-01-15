¡Atención! Aumentan tarifa para la ruta Caracas - La Guaira a partir del 19 de enero: aquí el nuevo monto

Suscríbete a nuestros canales

A partir del próximo lunes 19 de enero, los usuarios que viajan entre Caracas y La Guaira deberán pagar una nueva tarifa de transporte.

Este ajuste fue confirmado por Armando Valero, comisionado de la línea Malavé Villalba, luego de concretar un acuerdo con las autoridades de Imvitracv.

La medida busca actualizar los costos del servicio en esta ruta tan transitada que conecta la capital con la zona costera.

Detalles del aumento

Tras una serie de reuniones y peticiones por parte de los conductores, se acordó que el precio del pasaje subirá a Bs. 280.

Los transportistas señalaron que este incremento es el resultado de un esfuerzo constante por ajustar el valor del pasaje a las necesidades actuales del sector.

Futuros ajustes en el precio

Según lo informado por las autoridades de transporte, este no será el único cambio en el corto plazo.

La decisión se tomó en una mesa de trabajo donde participaron representantes de las líneas de transporte y organismos municipales.

El objetivo de estas reuniones es garantizar que el servicio se mantenga operativo mientras se define un esquema de precios que sea sostenible para los conductores.

Aumento de pasaje en otras rutas

El ajuste, que entró en vigencia el pasado 1 de enero, obliga a los pasajeros a reorganizar sus cuentas para poder cumplir con sus compromisos laborales y personales en Caracas.

Nuevas tarifas por ruta

El incremento varía según el municipio de origen, quedando los montos de la siguiente manera:

Los Teques - Caracas: el pasaje se fijó en 300 bolívares. Cabe destacar que los transportistas están recibiendo un dólar en efectivo para cubrir este monto.

San Antonio de los Altos (Los Salias) - Caracas: el costo del traslado quedó establecido en 270 bolívares.

Visite nuestra sección Servicio

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube