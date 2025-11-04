Documentos

Atención extranjeros en Venezuela: recomendaciones para realizar trámites a través de la web del Saime

Cualquier error resultará automáticamente en el rechazo de su solicitud

Por Genesis Carrillo
Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 11:55 pm

Los ciudadanos extranjeros pueden gestionar cualquier trámite oficial a través de la plataforma digital del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). 

Pero es fundamental que preste atención rigurosa a la información y las directrices que el sistema le irá proporcionando durante todo el proceso. 

Las recomendaciones que ofrece el organismo son:

  • Todos los trámites a realizar se hacen a través de la página www.saime.gob.ve 
  • Adjuntar los documentos de la forma correcta, porque de no hacerlo corre el riesgo de que la recepción y verificación por parte de los expertos del organismo sea anulado.
  • Al confirmar los datos debe verificar que la información esté correcta. 

 

En tal sentido, es importante mencionar que cualquier error resultará automáticamente en el rechazo de su solicitud y la consecuente demora en el proceso.

Al asegurarse de que cada documento se cargue de forma legible y cumpliendo estrictamente con todas las especificaciones indicadas por el sistema, usted está garantizando la fluidez y la rápida tramitación de su procedimiento como ciudadano extranjero.

 

