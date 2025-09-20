Atrévete a mirar al Cosmos: El Planetario Humboldt despliega una agenda estelar para Caracas

Suscríbete a nuestros canales

​La joya astronómica del Parque del Este se prepara para una temporada de actividades que invitan a los caraqueños a un viaje por el universo.

Sus proyecciones renovadas, el avistamiento de la Estación Espacial Internacional y funciones especiales, el centro científico reafirma su rol como epicentro cultural y educativo de la capital.

El Planetario Humboldt

Este centro, adscrito al Servicio de Hidrografía y Navegación de la Armada Bolivariana, no solo es un ícono arquitectónico diseñado por Carlos Guinand Sandoz, sino que es un dinámico punto de encuentro para todas las generaciones interesadas en la astronomía y las ciencias espaciales.

El Planetario ha diseñado una ambiciosa programación que promete una inmersión completa en la inmensidad estelar.

Para esta temporada las proyecciones en la sala principal son las más visitadas, por lo que ofrece un recorrido por el firmamento e imponente proyector Zeiss Mark III explicando los movimientos de los cuerpos celestes y las constelaciones visibles desde nuestro hemisferio.

​Las funciones, que son el pilar de la programación, se llevan a cabo los fines de semana en un horario diseñado para toda la familia. Los sábados y domingos.

El lugar abre sus puertas desde las 12:00 del mediodía hasta las 5:00 de la tarde, con una función cada hora como máximo.

​El paso de la Estación Espacial Internacional

​Uno de los eventos más fascinantes es el paso de la Estación Espacial Internacional (EEI) sobre los cielos venezolanos.

La EEI, un laboratorio orbital que viaja a más de 27.000 kilómetros por hora, se convierte en un punto de luz brillante, similar a una estrella fugaz, que es visible a simple vista desde la Tierra.

Desde el Planetario, se ha hecho un llamado a la comunidad para no perderse este espectáculo único.

​Según la programación difundida por la institución en sus redes sociales, este miércoles 10 de septiembre se verá este nuevo pase:

​10 de septiembre: a las 5:00 pm, con una altura de 37 grados sobre la Tierra, -3.3 considerada muy brillante y visible en dirección sureste.

​11 de septiembre: a las 7:50 pm, con una magnitud de -1.6, visible en dirección noreste.

​12 de septiembre: a las 7:11 pm, con una magnitud de -2.6, visible en dirección suroeste-noreste.

"Animamos a todos a buscar un lugar despejado y simplemente mirar hacia el cielo en esos momentos y compatir si lograste verlo", se lee en su cuenta de Instagram.

Funciones Públicas

Todos los fines de semana tiene una programación especial recomendada para los niños, esto debe saber:

Las entradas se venden exclusivamente en taquilla 30 minutos antes de cada función.

El precio del boleto es de $ 2 por persona a tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Sus métodos de pago incluyen divisas, efectivo y pago móvil.

No se permite el acceso a niños menores de 4 años.

A partir de las 12:00 pm demostrará el cielo de Caracas.

1:00 pm el Equinoccio de Otoño.

2:00 pm Nuestra Luna.

3:00 pm Viaje al Polo Norte.

4:00 pm Mitología de las constelaciones.

5:00 pm Los agujeros negros con audiovisual.

Además de las funciones tradicionales, el planetario trabaja en colaboración con otras instituciones culturales para ofrecer actividades complementarias, como talleres de astrofotografía, conferencias con científicos y proyecciones temáticas para fechas especiales.

Demostrando que la ciencia y la cultura pueden convivir en un mismo espacio.

A pesar de los años, el Planetario sigue siendo un lugar fascinante, lleno de recuerdos para muchos, y una tradición que los padres desean transmitir a sus hijos.

