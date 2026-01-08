Banca venezolana no trabajará el próximo lunes: conozca más detalles

Suscríbete a nuestros canales

El próximo lunes, 12 de enero, la banca venezolana no prestará servicios, por lo que se recomienda a los usuarios tomar sus previsiones.

Esto quiere decir que no habrá atención presencial en las sucursales, no obstante, se podrá hacer uso de todos los canales digitales como transferencias y la plataforma de Pago Móvil.

¿Por qué la banca no trabajará el lunes 12?

Las operaciones en los bancos nacionales no estarán disponible este próximo lunes ya que es feriado bancario según el calendario establecido por la Superintendencia (Sudeban).

El 12 de enero será feriado bancario por el Día de Reyes, celebrado el pasado martes 6 de enero.

Además, por el resto de enero queda otro feriado bancario para el lunes 18, por el Día de la Divina Pastora.

¿Cuántos feriados bancarios tendrá el 2026?

El calendario oficial de la banca nacional indica que este 2026 tendrá 22 días de asueto, de los cuales nueve serán feriados nacionales y 13 bancarios por celebraciones religiosas.

Otros días no se ejecutarán por ser fin de semana.