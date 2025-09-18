Bancamiga presenta sus innovaciones de seguridad en Fitelven 2025

Suscríbete a nuestros canales

Bancamiga participa nuevamente en la Feria Internacional de Telecomunicaciones 2025 (Fitelven), que se celebra del 17 al 21 de septiembre en el Poliedro de Caracas. En esta edición, la entidad bancaria destaca por sus avances en seguridad digital, diseñados para proteger a sus clientes durante operaciones electrónicas.

Desde un stand de seis metros ubicado en el anillo superior del recinto, los asistentes podrán conocer herramientas clave como el Candado Virtual, el sistema Id Check y la autenticación de dos factores (2FA). Estas soluciones refuerzan la protección de datos y previenen fraudes en compras por Internet.

Candado Virtual, Id Check y 2FA: pilares de la seguridad digital

El Candado Virtual impide que terceros usen la información del cliente para realizar compras electrónicas. Debe activarse antes de cada transacción en línea con tarjetas Bancamiga. Al finalizar la compra, el sistema se desactiva automáticamente.

El protocolo Id Check añade una capa extra de verificación. Tras ingresar los datos de la tarjeta, el sistema solicita un código generado en la app Bancamiga Suite. El usuario debe acceder a la aplicación, seleccionar “ID Check” y generar el código para completar la operación.

Además, Bancamiga promueve el uso del 2FA o Google Authenticator. Este método genera códigos temporales que el cliente debe introducir junto a su contraseña para acceder a su cuenta. Así, se refuerza la seguridad en cada inicio de sesión.

Bancamiga Móvil y consejos clave para proteger tus datos

En Fitelven 2025 también estará presente el Bancamiga Móvil, una unidad que recorre el país desde hace dos años. Esta iniciativa permite abrir cuentas en bolívares y divisas, recibir tarjetas de débito y adquirir modernos puntos de venta.

La entidad refuerza su compromiso con la seguridad compartiendo consejos útiles a través de sus canales informativos. Recomienda crear claves robustas, evitar datos personales y nunca repetir contraseñas. Además, recuerda que Bancamiga jamás solicita información confidencial por correo o teléfono.

Con estas acciones, Bancamiga reafirma su liderazgo en innovación financiera y protección digital. Su presencia en Fitelven 2025 consolida su apuesta por una banca más segura, accesible y cercana al ciudadano.

CON INFORMACIÓN DE NOTA DE PRENSA

Visite nuestra sección de Servicios.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube