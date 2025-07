Banesco anuncia la interrupción de sus servicios para este domingo 13 de julio: tome nota del horario

Suscríbete a nuestros canales

Banesco comunicó que el próximo domingo 13 de julio de 2025 se realizarán trabajos de adecuación y mejoras tecnológicas que afectarán la disponibilidad de sus servicios bancarios.

La suspensión se llevará a cabo en dos franjas horarias: desde las 12:15 a.m. hasta la 1:00 a.m. y desde las 4:00 a.m. hasta las 4:30 a.m., periodo durante el cual los clientes no podrán acceder a las plataformas del banco.

La información fue divulgada a través de la cuenta oficial de X (antes Twitter) de Banesco, donde además se invitó a los usuarios a tomar las previsiones necesarias para minimizar cualquier inconveniente y se ofrecieron disculpas por las molestias que esta interrupción pudiera causa.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube