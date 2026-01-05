Bono de Reyes 2026 en Patria: esto es lo que se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Con la inminente llegada del Día de Reyes, los usuarios de la plataforma Patria esperan la asignación del tradicional bono que se otorga cada año.

Usualmente, la bonificación es depositada entre el 5 y 7 de enero, como se ha registrado en los años anteriores.

¿Cuándo asignarán el bono de Reyes de 2026?

Este podría ser el Primer Bono Especial de enero, por lo que es importante esperar la confirmación del beneficio a través de los canales oficiales ya que en 2025 no se otorgó.

De confirmarse la asignación, los usuarios también recibirán notificaciones vía SMS desde los números cortos 3532 o 67373.

Por ahora se desconoce cual podría ser el posible monto del bono de Reyes o si será depositado alguna bonificación especial, las cuales son otorgadas por orden del Ejecutivo nacional.

¿Cómo retirar los fondos del sistema Patria?

El proceso para acceder a los fondos en Patria es el siguiente:

Iniciar sesión en el Sistema Patria. Acceder a la sección "monedero" y seleccionar "retiro de fondos". Elegir el monedero de origen y especificar el monto y destino. Hacer clic en "continuar" y luego en "aceptar".

Una vez completados estos pasos, el sistema validará la operación como exitosa.

