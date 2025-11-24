Un regalo navideño que "suena" bien: conoce los modelos y precios de las cornetas de moda

Suscríbete a nuestros canales

Como parte de la tradición navideña, la gente hace un regalo a amigos o familiares, y una de las múltiples opciones son las cornetas para escuchar música. Tiendas ofrecen variedad de modelos y precios.

La tienda SoyTechno, ubicada en City Market, ofrece variedad de modelos de cornetas portables, que pueden funcionar como regalo en Navidad.

Entre los modelos que ofrece el negocio están la corneta GO 4 marca JBL que cuesta $ 100, JBL Grip por $ 236, JBL Clip 5 por $ 95, la Charge 6 de JBL por $ 309, la Flip 6 de JBL por $ 181; y la Flip 7 por $ 210.

El asesor de ventas, Stevens Curtis, indicó que son productos originales. “Normalmente, se llevan más las cornetas Flip 6, Flip 7 y la Charge 6; porque son las que más suenan y son resistentes a agua y salpicaduras”.

Comentó que no es recomendable sumergirlas más de 1,5 metros (mt). La tienda trabaja con Cashea, por lo que la gente puede comprar las cornetas financiadas y sin intereses.

El asesor de Ventas de City Mundo Digital, Franklyn Martínez, señaló que en la tienda hay varios modelos de cornetas marca XO, y son recargables.

El modelo XO F71, Portable Wireless Speaker, cuesta $ 40 tasa BCV. Este modelo tiene luz reflectiva de color que se mueve al ritmo de la música, y autonomía de seis horas con volumen moderado.

El modelo F 56 cuesta $ 31, es más deportivo, cuenta con una cuerdita para colgar en bicicleta o en el brazo, o llevar a la playa. Tiene tres horas de autonomía a volumen moderado.

La corneta XO F 63 cuesta $ 24, cuenta con 1200 amperios de batería, autonomía de 11 horas, “cinco voltios de frecuencia para emitir sonido, suena duro. Se enlaza a BlueTooth, hasta dos cornetas en simultáneo.

“Las cornetas sirven para regalito de Navidad, generalmente lo piden adolescentes. Se conectan a Blue Tooth y se puede escuchar cualquier tipo de música, por lo que sirve para cualquier edad. Para regalo llevan la más pequeña o la mediana”, dijo.

Con Cashea compran las cornetas para regalo

Añadió que la tienda trabaja con Cashea para comprar el regalito financiado.

La asesora de ventas en Vip Phone, Yorlenis Valbuena, expresó que el negocio vende tres tipos de cornetas, la W 11 Wireless Speaker cuesta $ 7,68 es pequeña, como para regalito. La WSD 11 Portable Wirelesss Speaker, vale $ 10,77 y se le puede conectar micro SD o pendrive; y la corneta Creat End Less DR 32 cuesta $ 7,68, es más sencilla y solo se puede conectar a Bluetooth.

Cornetas pequeñas están en tendencia para regalo

“Las tres poseen luces integradas que solo se encienden. Las chiquitas están en tendencia, la DR 32 y W 11, porque son portátiles”, afirmó.

Foto: Zulay Camacaro

Un empleado de Mundo Total, que reservó su identidad, precisó que en la tienda hay variedad de cornetas marca T & G.

Una corneta cuesta $ 14,99; otra vale $ 21,99; otros modelos más pequeños cuestan de $ 7,99 a $ 11,99; mientras que otras más grandes oscilan de $ 79,99 a $ 99,98. Todas las cornetas incluyen radio.

Acotó que la corneta que más compra la gente es la T & G de $ 8,99, porque tiene mejor sonido.

“La tienda ofrece su sistema de financiamiento Credi Total, con la compra mínima de $ 10 y el cliente pagar en tres cuotas. Las cornetas se pueden regalar en Navidad”, aseguró.

En tiendas Daka se consiguen varios modelos de cornetas, como la JBL GO 4 portable, es pequeña, con conexión a Bluetooth, recargable, cuesta $ 65.

Corneta Daewoo Party Speaker, con conexión a Bluetooth, 70 W, por $ 119, corneta Sansui por $ 130, 60 W y conexión a Bluetooth. Cuenta con puertos para USB, TF, micrófono y guitarra, batería de 7,4 voltios, control remoto, type C y cable para cargar.

“Las que más se venden son las medianas que cuestan de $ 100 a $ 200, las buscan para fiestas, hacen el sacrificio y se llevan algo más grande. En diciembre buscan las cornetas más caras para el hogar”, dijo un empleado que reservó su identidad.

