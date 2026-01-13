Conductores

Caravana del sector transporte en Caracas este 13 de enero: vías alternas

La actividad iniciará a las 11:00 a.m., sin embargo, ya hay restricción en los accesos a las zonas cercanas

Por Maria Isabel Rangel
Martes, 13 de enero de 2026 a las 09:46 am
2001

Este martes 13 de enero hay ciertas avenidas con restricción por una caravana del sector de transporte que saldrá desde el Poliedro de Caracas, y terminará en La Hoyada.

Por ello, se recomienda a los conductores tomar vías alternas para evitar embotellamiento.

Se conoció que en algunas rutas del transporte público hay desvíos para no transitar en las calles que en estos momentos se encuentras trancadas.

¿Cuáles vías alternas se pueden tomar?

La avenida Bolívar está cerrada en ambos sentidos, por lo que se informó sobre embotellamiento en las avenidas adyacentes (Lecuna y Universidad).

Estas son las rutas alternas que se pueden tomar: 

  • Quienes vienen desde la Autopista Regional del Centro deben tomar la autopista Francisco Fajardo.
  • Se recomienda evitar la avenida Intercomunal de El Valle.
  • Para llegar al centro de Caracas es preferible tomar la Cota Mil para quienes conducen desde el este.

 

