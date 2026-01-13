Visita 168 de la Divina Pastora: estas son las líneas habilitadas para movilizar feligreses a Barquisimeto

Suscríbete a nuestros canales

Con el objetivo de facilitar el traslado de los miles de feligreses que asistirán a la visita número 168 de la excelsa patrona este miércoles 14 de enero, el Terminal de Pasajeros de Barquisimeto ha activado un operativo especial de movilidad.

El director del terminal, Juan Rodríguez, informó que la infraestructura y el parque automotor están listos para recibir el incremento de pasajeros durante estos días.

Más de 81 líneas de transporte se encuentran operativas y bajo supervisión para garantizar el servicio.

El operativo se centra principalmente en las rutas suburbanas (Quíbor, El Tocuyo, Sanarey Humocaro) y localidades vecinas al estado Lara, entre ellos, Acarigua, Guanare y otros.

Control y seguridad

Para resguardar a los temporadistas y peregrinos, se han establecido las siguientes medidas:

Revisión de Unidades: Verificación mecánica de los autobuses para evitar incidentes en las carreteras. Control de Tarifas: Presencia de funcionarios para evitar el cobro excesivo de pasajes fuera de la gaceta oficial. Presencia Policial: Despliegue de seguridad dentro de las instalaciones para prevenir hurtos ante la alta afluencia de personas.

Las autoridades recomiendan a quienes vienen de otras ciudades:

Comprar pasajes en taquillas oficiales: Evitar el uso de unidades "piratas" o fuera del terminal.

Llegar con antelación: Debido a la masiva afluencia por la festividad de la Divina Pastora, los tiempos de espera pueden ser mayores a lo habitual.

Cuidado de pertenencias: Mantener bolsos y equipaje de mano siempre a la vista.

Se espera que este año el flujo de pasajeros supere al de 2025, dado que la procesión cae día miércoles, facilitando la llegada de personas de estados cercanos como Portuguesa, Yaracuy y Trujillo desde el inicio de la semana.

