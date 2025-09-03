Cierre total en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro: conozca los tramos y vías alternas 

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el Ministerio de Transporte anunció un cierre total en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro a partir del próximo 5 de septiembre.

A través de sus redes sociales compartieron un comunicado para alertar a los conductores.

Cierre total en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro: vías alternas

En tal sentido, explicaron que la medida es debido a labores de rehabilitación de colector de aguas mixtas y nivelación de la carpeta asfáltica.

Por lo que se realizará el cierre total de la vía en el Distribuidor Altamira y la entrada del Distribuidor Ciempiés, sentido este-oeste.

"#ATENCIÓN 🚨 CARACAS | Se le informa a los usuarios que, debido a labores de rehabilitación de colector de aguas mixtas y nivelación de la carpeta asfáltica en la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro, se realizará el cierre total de la vía en el Distribuidor Altamira y la entrada del Distribuidor Ciempié, sentido este-oeste desde el #5Sep al #7Sep, por lo que recomendamos tomar las medidas preventivas necesarias", se lee en la publicación de su cuenta oficial de Instagram.

Ante ello, los usuarios pueden usar las siguientes vías para evitar toparse con las cuadrillas que ejecutan las acciones y para evitar el retraso vehicular.

Avenida Francisco de Miranda: Ruta más directa y utilizada. Los conductores deben tomar la salida hacia la Avenida Francisco de Miranda a la altura del Distribuidor Altamira y seguir por ella. Desde esta avenida, se puede empalmar nuevamente con la autopista en el Distribuidor Los Ruices o continuar hasta Chacaíto o Plaza Venezuela, dependiendo del destino. Avenida Río de Janeiro: Otra opción desde el Distribuidor Altamira o antes. Esta vía corre paralela a la autopista y permite evitar el cierre. Es una buena alternativa para quienes se dirigen hacia el centro de la ciudad o desean conectar con la autopista Prados del Este. Avenida Principal de La Castellana: Para quienes buscan una ruta por las zonas del norte, se puede tomar esta avenida. Desde allí, es posible moverse por las vías internas de Chacao para evitar el tramo cerrado de la autopista.

Es fundamental estar atento a las señalizaciones de tránsito y a los mensajes de las autoridades para confirmar las vías de desvío más adecuadas en el momento del cierre.

