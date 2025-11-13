Circula estafa con supuesta depuración del Sistema Patria: así se difunde en redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

Usuarios del Sitema Patria fueron advertidos respecto a una publicación perteneciente a un grupo en Facebook con información falsa y peligro de estafa.

De acuerdo con IVSS Pensionados de Venezuela, a través de Facebook, reportó que un grupo de nombre @HOGARDELAPATRIA dio información falsa al señalar que beneficiarios perderían su usuario si tienen dinero retenido en patria.

Asimismo, advirtieron que @HOGARDEPATRIA está reportando sobre un falso bono navideño.

Conozca qué servicios se pueden pagar con los bonos Patria

Televisión por suscripción: se habilitan para el pago de SimpleTv.

Servicios Públicos: se podrán realizar pagos de servicios públicos como la electricidad de Corpoelec, telefonía e internet de Cantv, además del agua.

Recargas Telefónicas: está disponible para recargas en las diferentes compañías de telefonía del país, Movilnet, Movistar y Digitel.

Ahorros en Oro: con los bonos también pueden ahorrar invirtiendo en Títulos de Oro Soberano.

Sistema de intercambio: este sistema permite dar uso al dinero recibido a través de los bonos de forma flexible, incluso transfiriendo entre cuentas de familiares.

Pagos a comercios: con el dinero recibidos por los bonos puede realizar pagos directamente en los comercios por medio del BioPago.

