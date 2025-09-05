¿Cómo comprar en Amazon y recibir los productos en Venezuela?: Revisa esta guía

Suscríbete a nuestros canales

Ahora comprar en Amazon y otras tiendas en linea es posible a través de casilleros internacionales.

La compañía de encomiendas Zoom dispone de casilleros para que los venezolanos puedan comprar sus productos y recibirlos en Venezuela.

¿Cómo comprar en Amazon y recibir en Venezuela?

De acuerdo con la compañía de encomiendas Zoom para recibir los productos en Venezuela al realizar una compra en línea solo debe adquirir su propio casillero en la compañía.

Cabe destacar que Zoom posee oficinas en Miami, Estados Unidos (EE.UU.), dónde puede recibir las encomiendas de los clientes y luego se encargará de hacer llegar el envío hacia Venezuela.

¿Cómo obtengo mi casillero internacional?

En este sentido, la compañía de encomiendas señala varios pasos a seguir para obtener el casillero y su dirección.

Los pasos a seguir son los siguientes:

Ingresar al portal web https://casilleros.zoom.red/

En la esquina superior derecha seleccionar Registro

Seleccionar No donde pregunta ¿Si tiene un casillero activo?

Llenar los datos personales en el formulario

Verificar su información y enviar

Al seguir estos pasos debe recibir un correo con la dirección de Zoom en Miami, a dónde debe enviar su encomienda y la compañía se encarga de enviarlo hacia Venezuela.

