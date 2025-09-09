¿Cuál es la carne que más piden en las carnicerías de la capital?: estos son los cortes que reinan en las mesas

Suscríbete a nuestros canales

Un recorrido por carnicerías y supermercados de la capital sugiere que el consumo se inclina a los cortes económicos, con ofertas competitivas y nuevas modalidades de pago como Cashea, que facilitan el acceso a la proteína.

La cesta básica de los caraqueños continúa su dinámica de adaptación y el consumo de carne no es la excepción. La tendencia es clara: los cortes más rendidores, como el solomo y la carne molida, son los favoritos

​El reinado del solomo y la carne molida

​En las carnicerías tradicionales, el solomo de cuerito y la carne molida de primera se consolidan como los cortes estrella. Alí Pérez, un carnicero con más de una década de experiencia en Frigorífico Frango, al frente de la estación Artigas, lo confirma.

"La gente prefiere llevar carne para guisar, es lo que más rinde y es más económico. El solomo de cuerito es muy buscado porque sirve para bistec fino, y la molida rinde para muchísimas más cosas."

​Los precios de estos cortes en carnicerías oscilan entre los $ 10 y $ 11 por kilo para el solomo de cuerito, mientras que la carne molida de primera se mantiene en un rango similar, entre $ 9 y $ 10 por kilo.

El bistec de res también se encuentra alrededor de los $ 10 por kilo.

​Ofertas en supermercados

​Los supermercados han entrado en la pugna por el consumidor ofreciendo precios competitivos y facilidades de pago.

En el Supermarket Hippo de La Candelaria, por ejemplo, se publicita la carne de primera a $ 9.30 el kilo cualquier corte en particular.

Un atractivo adicional de este establecimiento es que aceptan Cashea, una modalidad de pago a cuotas que ha ganado popularidad en Venezuela, brindando un alivio importante al flujo de efectivo de las familias.

​Otro supermercado, Hao King 168, lanzó una "oferta king" de carne molida a $ 7.49 por kilo. Estas promociones demuestran la intensa competencia en el sector con precios más bajos y opciones flexibles.

​Los cortes premium: un lujo para ocasiones especiales

​Mientras los cortes para guisar y moler lideran las ventas diarias, los cortes más selectos se reservan para celebraciones o momentos especiales.

El lomito y la punta trasera continúan siendo los más caros del mercado, con precios que inician desde los $ 15 por kilo y pueden escalar hasta cerca de los $ 20 en establecimientos premium.

"El día a día se mueve más con la carne para guisar y molida", recalca Pérez.

​La preferencia por la carne molida no solo se debe a su precio, sino también a su versatilidad culinaria, que permite estirar las porciones y crear diversos platos con una misma compra.

​En resumen, los carniceros adaptan su oferta, los supermercados compiten con promociones y facilidades, y los consumidores se inclinan por la economía y la versatilidad.

La esperanza reside en que el dinamismo del mercado siga ofreciendo opciones que permitan a todos los venezolanos acceder a la proteína esencial para su bienestar.

​Precios Referenciales de Carne en Caracas (por kilo):

​Solomo de Cuerito: $ 10 - $ 11

​Carne Molida de Primera: $ 9 - $ 10 (con ofertas puntuales desde $ 7.49)

​Bistec de Res: $ 10 aproximadamente

​Punta Trasera: Desde $ 15

​Lomito: Desde $ 15

​Precios pueden variar según el establecimiento, promociones y zona de Caracas

