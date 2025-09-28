¿Cuáles formaciones técnicas prefieren los jóvenes y adultos en Venezuela?

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), realizó una encuesta para conocer los intereses en cuanto a formación técnica, tanto en jóvenes y adultos a nivel nacional.

¿Tu sueño es tener tu propio negocio?, ¿Dominar la administración, crear apps o ser un chef top?, son algunas de las consultas realizadas a los encuestados, a fin de orientar la propuesta formativa.

De acuerdo a los resultados obtenidos, los intereses se centran en el sector servicios, siendo los menos preferidos: agricultura, industria e hidrocarburos; a excepción de algunas regiones.

¿Qué prefieren los jóvenes y adultos en Venezuela?

De acuerdo al estudio del INCES, los jóvenes prefieren administración y los adultos cocina. Sin embargo, ambos grupos coinciden en su interés por la gestión de plataformas digitales.

El motor económico más valorado por los venezolanos, según el estudio, es el emprendimiento. Cabe destacar que, el INCES cuenta con una escuela de Emprendimiento.

Demanda formativa en tecnología

El 54% de los jóvenes tiene interés en ocupaciones digitales

19% plataformas digitales 12% Computación y TIC 15% Comunicación 6% Diseño gráfico 2% Fotografía

Campus Virtual del INCES

El instituto que ofrece formaciones gratuitas, cuanta con un campus virtual y la posibilidad de estudiar presencial y a distancia, para el desarrollo de competencias digitales, estés donde estés y cuando quieras.

Puedes acceder al contenido de los cursos en dispositivos móviles, tabletas o computadoras de escritorio.

¿Qué ofrece el Campus Virtual del INCES? competencias para acceder al mundo laboral, incluidas las necesarias para el empleo por cuenta propia; a la vez mejorar las capacidades de respuesta a la demanda cambiante de las empresas y comunidades, aumentando la productividad e ingresos personales.

