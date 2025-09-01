¿Dónde aprender a salvar vidas?: con estos cursos puede convertirse en paramédico en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Tener conocimientos como paramédico puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte en alguna situación de riesgo, por esta razón, muchas personas buscan aprender el oficio.

En Caracas existen varias instituciones que ofrecen cursos de paramédico, formando a ciudadanos con conocimientos sobre la atención médica prehospitalaria en situaciones de emergencia con procedimientos clave como la evaluación física, administración de medicamentos, estabilización del paciente y el traslado adecuado hasta un centro de salud.

¿Dónde hacer cursos de paramédico en Caracas?

Una de las instituciones que dictan cursos de paramédico en Caracas es la Fundación Venemergencia.

La organización ofrecerá el curso de Proveedor de Auxilio Médico Inmediato el sábado 20 de septiembre en el Colegio San Ignacio de Loyola, entre las 9:00 am y las 5:00 pm. Esta capacitación tiene un costo de $ 25 e incluye certificado.

Otra alternativa es el Centro de Imagenología y Laboratorio Clínico (Ceimlab), la organización oficial para acreditar los programas de la American Heart Association en el país.

La institución dictará el curso de Soporte Vital Básico (BLS) con acreditación internacional el próximo 25 de octubre. Ofrecen un descuento especial a quienes formalicen su inscripción antes del 10 de octubre.

También dictarán el curso de Inyectología el próximo 27 de septiembre, el mismo es de un día (de 8:00 am a 5:00 pm) y otorgan certificado de asistencia.

La planificación de la institución para las próximas semanas, incluye el curso de Soporte Vital Cardiovascular Avanzado (Acls) para los días 31 de octubre, 02 y 03 de noviembre.

Las personas que deseen obtener mayor información sobre este curso pueden hacerlo a través de WhatsApp al +58424 1443133.

Si lo que se busca es formarse profesionalmente, puede cursar la carrera de TSU en Emergencias Prehospitalarias en el Instituto Universitario de Tecnología "Rufino Blanco Fombona", que cuenta con tres sedes: la principal en Colinas de Bello Monte, una ampliación en Las Mercedes, y una extensión en Los Teques, estado Miranda.

“Somos la única institución civil autorizada para la formación de profesionales en la atención de emergencias prehospitalarias. Nuestro pensum destaca por su enfoque práctico, actualizado y alineado con estándares internacionales, lo que permite a los egresados desempeñarse con alta competencia en el campo laboral nacional e internacional. Es una opción estratégica para quienes buscan una formación técnica de calidad en el área de emergencias prehospitalarias”, indica la institución en su página web.

Cada periodo tiene un costo de $ 360 de contado o puede cancelar con financiamiento pagando una inscripción de $ 60 y cuatro cuotas de $ 85. Los funcionarios activos de instituciones de seguridad como PNB, Fanb, Protección Civil, Cuerpo de Bomberos u otro organismo, puede optar por una beca del 50 % que deja el costo del periodo en $ 230 de contado o con financiamiento que contempla la inscripción en $ 60 y cuatro cuotas de $ 42,50, según lo publicado en su página web.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube