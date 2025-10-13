¿Donde comprar juguetes con financiamiento?: estos son los precios

Suscríbete a nuestros canales

Con la llegada de Navidad a la vuelta de la esquina, muchos se preparan para comprar los regalos a tiempo, incluso usando sistemas de financiamiento.

Aunque Nochebuena está a un poco más de dos meses, ya hay quienes agilizan las compras, para ganar tiempo y dinero. Además, para así llevarse las mejores ofertas.

En las tiendas por departamento, las secciones de juguetes se llenan de lo más novedoso e innovador para los regalos de Navidad.

¿Qué juguetes se pueden comprar con financiamiento?

En tiendas como Tio Ammi y Traki hay Cashea como método de pago, el cliente paga una porcentaje de inicial de acuerdo a su nivel en la aplicación que va desde 20 % hasta 50 % y, depende del precio, puede cancelar en tres, seis y hasta 12 cuotas.

Para bebés, hay juguetes estimulantes desde los cinco dólares, como bloques, apilar y alfombras estilo rompecabezas.

Para aquellos pequeños que ya empiezan a caminar hay caminadoras desde los 75 dólares. El precio varia de acuerdo al tamaño del producto.

Con respecto a las niñas, los objetos que más se encuentran son muñecas para vestir, peinar, entre otras actividades.

Estas cuestan entre 8 y 10 dólares, según el modelo. Asimismo, hay bebés para las niñas que les gusta jugar a la familia, los cuales vienen con varios accesorios como coche, tetero, y otros complementos del juguete.

También hay kits de maquillaje y bisutería, que rondan entre los 3 y 5 dólares.

En cuanto a los varones, hay variedad de carros a control remoto, pistolas estilo Nerf y equipos deportivos, como porterías y arcos.

Las bicicletas, tanto para niños como para niñas, cuestan desde los 130 dólares para los pequeños, y las de rines más grandes alcanzan los 200 dólares.

Mientras que los carros y motos a batería se consiguen desde los 250 dólares, al igual que los scooters, que es un tipo de monopatín con baterías.

Cabe destacar que el mínimo de compra a través de Cashea es de 25 dólares, por lo que el usuario debe cancelar un producto de este monto o mayor para poder pagarlo en varias cuotas sin interés.