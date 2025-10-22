El bono por Bs 9.900 que pagará Patria: quiénes lo cobran este 22 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 22 de octubre, está previsto que a través del Sistema Patria se comience a pagar un bono especial por más de 9.900 bolívares.

Este abono que se llevará a cabo en el monedero virtual de la plataforma gubernamental es un complemento del ingreso mínimo integral.

El bono por Bs 9.900 que pagará Patria

Según el historial de pagos que realiza el Ejecutivo, la asignación está dirigida a los pensionados y pensionadas de Venezuela.

Ingreso contra la Guerra Económica: Está dirigido a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la Misión 100% Amor Mayor; se estima que sea entregado por 9.950 bolívares. La suma otorgada en septiembre de 2025 fue por 7.800 bolívares o $ 46,82 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Para cobrar el Ingreso Contra la Guerra Económica, hay que seguir los siguientes pasos:

Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.

Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

¿Qué mensaje se envía al 3532 para que lleguen los bonos?

Los usuarios pueden seguir esas recomendaciones para acceder a los bonos.

Ingresa a la aplicación de mensajería de texto del teléfono.

Escribe la palabra “BONO”, así en mayúsculas, deja un espacio y luego coloca tu número de cédula de identidad, sin puntos (BONO V123456789).

Una vez todo escrito, lo envías al número 3532.

El Sistema Patria es la plataforma digital del Carnet de la Patria. Un documento de identificación, creado por el Ejecutivo nacional.

