Embajada de Brasil en Caracas traslada su consulado este 7 de noviembre: sepa más

La Embajada de Brasil en Caracas mueve sus servicios consulares directamente al estado Bolívar: el sector consular visitará Puerto Ordaz este viernes 7 de noviembre.

La delegación ofrecerá asistencia y emitirá documentos importantes a los ciudadanos brasileños.

A través de sus redes sociales, el organismo diplomático compartió los detalles del operativo.

Embajada de Brasil en Caracas traslada su consulado este 7 de noviembre

En tal sentido, se precisó que quienes deseen participar en la atención consular deben gestionar su cita previa.

La visita promete acercar los trámites esenciales a la comunidad en el oriente del país.

"El sector consular de la Embajada de Brasil en Caracas visitará Puerto Ordaz, estado Bolívar, el viernes 7 de noviembre. Se proporcionará asistencia consular y los documentos se emitirán a los ciudadanos brasileños previa cita. Para registrarse, rellene el formulario con sus datos: https://forms.cloud.microsoft/r/nsUAvtFXXh Los interesados que llenen el formulario recibirán confirmación sobre la posibilidad de asistir", se lee en la publicación de su cuenta oficial de Instagram.

