Estafa en Venezuela: pasos legales, pruebas clave y penas que debes conocer

Suscríbete a nuestros canales

Las estafas en Venezuela no solo se han multiplicado, sino que también se han sofisticado. Desde comprobantes falsos hasta esquemas piramidales disfrazados de inversiones en criptomonedas, los métodos evolucionan con la tecnología.

Sin embargo, el marco legal venezolano ofrece herramientas claras para que las víctimas activen el sistema de justicia.

En entrevista exclusiva para 2001 Online, el abogado penalista Miguel Alejandro García Auñón, egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), explicó en detalle cómo identificar una estafa y qué pasos seguir para denunciarla.

¿Qué es una estafa y cómo se diferencia de otros delitos?

“El delito de estafa se configura cuando una persona, valiéndose de un artificio o engaño, induce a otra a realizar una disposición patrimonial que le genera un perjuicio económico”, explicó García Auñón.

A diferencia de la apropiación indebida, donde el bien se entrega de forma legítima y luego se abusa de la confianza, en la estafa el engaño ocurre antes de la entrega.

Las nuevas formas de estafa: del “pantallazo” al fraude piramidal

Actualmente, una de las modalidades más frecuentes es la llamada “estafa del pantallazo”. Según el abogado, “los delincuentes muestran una captura de pantalla alterada de una supuesta transferencia o pago móvil.

El comerciante, al creer que el pago se hizo, entrega el producto o servicio, y ahí se concreta el fraude”.

Otra modalidad en auge son los esquemas Ponzi o piramidales. “Prometen retornos extraordinarios sin respaldo económico real.

Muchos se presentan como inversiones en trading o criptomonedas, pero en realidad captan fondos de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores. Es un ciclo insostenible que colapsa cuando dejan de entrar nuevos capitales”, advirtió.

¿Qué hacer si fuiste víctima?

García Auñón detalla dos vías legales para activar el aparato judicial:

Denuncia ante el Ministerio Público o cuerpos policiales: “Cualquier persona que tenga conocimiento de un delito de acción pública puede denunciarlo. No hace falta ser la víctima directa”, señaló. Querella penal ante tribunales: “Solo la víctima puede presentar una querella. Esta vía le otorga la cualidad de parte dentro del proceso penal, lo que permite mayor participación en la investigación”, explicó.

¿Qué pruebas se pueden presentar?

El Código Orgánico Procesal Penal (COPP) permite la libertad probatoria. “La víctima puede aportar capturas de pantalla, audios, conversaciones electrónicas, comprobantes bancarios, entre otros. Siempre que sean pertinentes, legales y se incorporen conforme a la ley”, indicó el abogado.

Además, el Ministerio Público puede ordenar diligencias para recabar elementos de convicción. “El fiscal puede solicitar análisis de cuentas, rastreo de IP, entrevistas a testigos y más. Lo importante es actuar con rapidez y documentar todo”, recomendó.

¿Qué sanciones contempla la ley?

El artículo 462 del Código Penal establece:

Estafa simple : prisión de 1 a 5 años.

Estafa agravada : de 2 a 6 años, si se afecta a entes públicos o se infunde temor con engaños.

Agravantes específicas: si se usan documentos públicos falsos o cheques sin fondos, la pena puede aumentar entre un sexto y un tercio adicional.

¿Qué recomienda el experto?

“Lo más importante es no quedarse callado. Muchas víctimas no denuncian por miedo, vergüenza o desconocimiento. Pero el silencio solo protege al estafador”, concluyó García Auñón.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube