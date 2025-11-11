Estas son las zonas gamers en Caracas: a partir de este precio puedes sumergirte en el mundo de los videojuegos

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos años, la cultura gamer ha trascendido de las paredes de la sala o el cuarto hasta tomar espacios físicos dedicados, equipados con la más reciente tecnología.

Estos lugares, conocidos como arenas de videojuegos, ofrecen a los fanáticos de todas las edades un punto de encuentro con equipos de alta gama y el espacio necesario para la competición y el entretenimiento.

Otro nombre al que se le conoce a los videojuegos actualmente es eSport (deportes electrónicos), por lo que muchas de las arenas se identifican con ese nombre.

¿Dónde hay espacios gamers en Caracas?

Entre las tres arenas más conocidas en Caracas (de acuerdo a su número de seguidores en Instagram, se encuentran:

Overcome Arena

La zona gaming Overcome Arena se encuentra en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (Ccct). Para jugar se debe reservar un bloque de cinco horas. El paquete básico ofrece uso de todas las consolas y sus juegos, además de una bebida y un snack.

Mientras que el plan completo es de 10 horas, con dos bebidas y dos snacks.

El plan básico es de 10 dólares, no obstante, anunciaron a través de sus redes sociales que los precios están sujetos a cambio, por lo que se recomienda contactar directamente con la arena.

También cuenta con planes de cumpleaños a partir de los 200 dólares para una capacidad máxima de 20 personas.

Las consolas disponibles son: Playstation 5 (PS5), Xbox, Nintendo Switch, Oculos y computadoras.

Según su página web, cuentan con estos juegos en los diferentes aparatos: FC25, Spider-Man 2, The Last of Us II, Grand Turismo, 2k25, Minecraft, Injustice 2, THE SHOW 24, Rocket League, SIms 4, Mario Kart Deluxe, y otros.

Xtreme E-Sport Arena

Están ubicados en el Centro Financiero Madrid, Las Mercedes. En este mes de noviembre tienen una promoción de 2 horas por 10 dólares o "all you can play (todo lo que puedes jugar)" por 20 dólares.

Para PC cuentan con los títulos: Overwatch, Rocket League, League of Legends, Valorant.

En cuanto a PS5, los gamers pueden jugar: Fallguys, FC24, Minecraft.

Para Nintendo Switch tienen un extenso catálogo de juegos de Super Mario Bros.

Spider Arena Vzla

Los fanaticos de los videojuegos también encuentran una arena de eSport en el edificio Doraloy de La Candelaria, que ofrece consolas (PS5, Xbox, Switch), PCs gamer y equipos de realidad virtual.

Los precios varían según el tiempo de juego, con tarifas como 30 min por 1.50 dólares hasta 14 dólares por 10 horas.

Cabe destacar que dado al impacto desde hace varios años, el gaming dejó de ser un pasamiento y ahora se puede profesionalizar. Las arenas se han convertido en centros de entrenamiento, lo que impulsa la profesionalización de jugadores, narradores y streamers, creando una nueva vertiente de desarrollo profesional y entretenimiento en el país.